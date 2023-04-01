Бывшую жительницу Украины, осевшую в Щекино, оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Фото: соцсети

45-летняя жительница Щекино приехала в Тульскую область в 2017 году из Украины и получила гражданство. У женщины два несовершеннолетних ребенка из-за которых она уже имела трения с законом и неоднократно привлекалась по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию).

Будучи гражданкой России, экс-украинка разместила в Сети множество материалов, дискредитирующих военных, участвующие в СВО.

Теперь, согласно решению суда, по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ей назначен штраф в размере 35 тысяч. рублей.