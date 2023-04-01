1 апреля в Туле стартовала приемная кампания в первые классы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Первый этап зачисления предназначен для детей, которые имеют так называемое преимущественное право зачисления, то есть для тех, кто проживает в том же районе, где располагается учебное заведение. Кроме того, приоритет в зачислении имеют дети, которые имеют уже обучающихся в этих школах братьев или сестер, а также те, которые посещали детский садик центра образования, в состав которого входит школа, в которую и подано заявление.

Подачу заявления на зачисление можно осуществить дистанционно через портал Госуслуг. Регистрация заявления происходит практически моментально - сразу после его заполнения оно попадает в общую базу данных.

Второй - пройдет с 6 июля до 5 сентября. Предназначен для тех, кто хочет зачислить ребенка в школу не по закрепленной территории. Такая возможность будет предоставляться, если в учреждении еще остались свободные места.

Нынешней осенью впервые за парты в Туле сядут почти 5,5 тысяч детей. Они будут распределены на 222 класса.