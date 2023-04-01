Туляков приглашают узнать об «Основном инстинкте» братьев меньших Фото: материалы пресс-служб

Весна – время пробуждения от зимней спячки. Просыпаются растения, прилетают птицы, затягивают свои песни коты – природа готова к новому циклу. Для кого поют соловьи? Почему обнимаются гадюки? Кому паук несёт подарок? О чём трещит сверчок?

1 апреля, в День юмора и смеха, работники экзотариума приглашают на бесплатные экскурсии, на которых расскажут, какими способами животные добиваются расположения противоположного пола: кто и чем делает массаж, кто ради женщин перекрашивается, кто пытается купить любовь подарками, кто трясет перед дамами волосатыми ногами.

О животных – мастерах обольщения можно будет узнать в 12.00 и 15.00 на старой экспозиции на улице Октябрьской.

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