Директор тульского реабилитационного центра подозревается в мошенничестве Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, с ноября 2021 года по август 2022 года 30-летний мужчина, работающий директором коммерческой организации по оказанию помощи в реабилитации и ресоциализации наркозависимых и алкозависимых граждан в Туле, заключал договоры по оказанию указанных услуг с их родственниками. Деньги они переводили на банковский счет подозреваемого. Однако, мужчина присваивал полученные денежные средства себе, тем самым причинив фирме ущерб на сумму 1 миллион 200 тысяч.

Следователи следственного комитета совместно с сотрудниками полиции выявили более 20 эпизодов преступной деятельности. В данный момент проводится комплекс следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств преступления и других похожих случаев.