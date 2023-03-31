Житель Тульской области с хроническим психическим расстройством предстанет перед судом за покушение на убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в поселке Ревякино, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 13 февраля 2023 года 34-летний злоумышленник находился вблизи жилого дома на ул. Заводская вместе со своим знакомым. В один момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял нож и нанёс потерпевшему множество ударов в область груди. Завершить начатое ему не удалось, поскольку пострадавший сумел позвать на помощь прохожих. Мужчину госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь.

В ходе проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что у обвиняемого хроническое психическое расстройство.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для применения к мужчине принудительной меры медицинского характера.