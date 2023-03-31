В Заоксокм районе Тульской области на отремонтированной дороги появились ямы Фото: материалы пресс-служб

Жители Заоксокого района начали жаловаться в социальных сетях о о многочисленных ямах на автомобильной дороге при въезде в пос. Заокский. В связи с этим прокуратура проводит проверку.

Установлено, компания ТО «Тулаавтодор» ненадлежащим образов содержит автомобильную дорогу «Малахово – Заокский – музей Поленово», что привело к образованию на 4-м километре множественных повреждений в виде ям, выбоин и проломов. При этом данный участок уже ремонтировали в 2023 году.

Прокуратура района даст оценку деятельности ответственных должностных лиц организациипри содержании и ремонте указанной автомобильной дороги. Также по результатам проверки будут приняты комплексы мер реагирования.