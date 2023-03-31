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НовостиОбщество31 марта 2023 13:48

Тульская Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий

Сотрудники ведомства призывают водителей быть аккуратными на дороге
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульская Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий

Тульская Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С вечера 31 марта до дневного времени 1 апреля 2023 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, выпадение осадков в виде дождя, местами - гололедица, а также порывы ветра до 10 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах, в случае вынужденных поездок, следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к ДТП, а также водители не должны создавать препятствий работе снегоуборочной технике.

Пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. Также тулякам стоит выбирать более безопасную одежду для нахождения на улице - обувь с мягкой рифленой подошвой и носить верхнюю одежду с капюшоном и высоким воротником.