В Каменском районе Тульской области автомобиль Lada насмерть сбил женщину-пешехода Фото: материалы пресс-служб

На 8-ом километре автодороги «Орел – Ефремов - автоподъезд к населенному пункту Каменское» Каменского района Тульской области вечером 30 марта произошло ДТП. Там примерно в 19:46 автомобиль Lada сбил женщину. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

- 32-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, совершил наезд на 40-летнюю женщину-пешехода, которая перебегала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Она передвигалась вне населенного пункта без световозвращающих элементов, - делятся УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.