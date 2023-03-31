2 апреля в Туле закроется Губернский каток Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Стала известна дата закрытия Губернского катка в Туле. В воскресенье, 2 апреля, в 18:00 для гостей состоится последний сеанс катания. В этот вечер всех желающий ждет дискотека, а также розыгрыш призов.

Посетить каток бесплатно может любой желающий. Продолжительность сеанса 1 час 15 минут. В прокате – 250 пар коньков 26-48 размеров.

Половина билетов доступны по онлайн-бронированию, остальные – на входе. На один сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.

Напомним, каток в этом сезоне был открыт 16 декабря шестой год подряд.