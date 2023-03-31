Житель Тульской области осужден на 12 лет за склонение несовершеннолетней девушки к потреблению наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Узловой, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Установлено, что 28 июня 2022 года 27-летний злоумышленник завел в свою комнату коммунальной квартиры проходящую мимо 16-летнюю жительницу той же квартиры и закрыл входную дверь на ключ изнутри. После он не выпускал девушку из помещения и склонил ее к потреблению путем вдыхания продуктов сгорания и тления наркотического средства.

Также 1 июня 2022 года подсудимый нашел чужую банковскую карту на тротуаре и оплатил ей несколько покупок. Общая сумма похищенного составила 1 тысячу 100 рублей.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.