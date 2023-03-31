В городе Донской Тульской области пьяный водитель врезался в опору линии электропередачи Фото: материалы пресс-служб

В Донском на улице Никольской микрорайона Центральный ночью 30 марта произошло ДТП. Там примерно в 3:25 автомобиль «ВАЗ-2109» врезался в столб. По информации полицейских, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

- 38-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - опору линии электропередачи, - делятся подробностями в тульской Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала 36-летняя женщина-пассажир. Её госпитализировали в больницу с различными травмами. У водителя автомобиля установлено алкогольное опьянение (0,950 мг/л).