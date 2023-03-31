Пострадавшие в результате падения беспилотника жители Киреевска получили жилищные сертификаты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 31 марта, пострадавшим при падении беспилотника в Киреевске вручили жилищные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации по Тульской области.

Так, пять семей, чьи дома были разрушены в результате взрыва, получили компенсацию, которую они смогут потратить на приобретение новой жилплощади или на восстановление утраченного.

Алексей Дюмин и региональное правительство продолжает оказывать пострадавшим всю необходимую помощь. Речь идет о социальной, медицинской и юридической помощи. Также граждане могут обращаться к специалистам, которые оперативно помогают в решении вопросов и подборе нового жилья.