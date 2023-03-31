В Новомосковске Тульской области полиция задержала злодея, отнявшего телефон у прохожей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

52-летняя жительница Новомосковска лишилась смартфона во время вечерней прогулки - неизвестный напал на нее.

В ходе проведения оперативных мероприятий участковому уполномоченному полиции удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 40-летний местный житель.

В настоящее время в отделе МВД России по Новомосковску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».