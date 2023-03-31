В Тульской области безработный узловчанин потратил деньги с найденной банковской карты пенсионерки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть полиции обратилась 76-летняя жительница Узловой. По ее словам, она где-то оставила банковскую карту, после чего с нее произошло списание 6 тысяч 743 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Находкой воспользовался 46-летний нигде не работающий мужчина, который расплатился ей в магазинах.

В настоящее время в отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Данная формулировка относит совершенное деяние к тяжким преступлениям.