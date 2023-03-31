Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 10:45

В Тульской области безработный узловчанин потратил деньги с найденной банковской карты пенсионерки

Сотрудники полиции в Узловой установили подозреваемого в краже денег
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области безработный узловчанин потратил деньги с найденной банковской карты пенсионерки

В Тульской области безработный узловчанин потратил деньги с найденной банковской карты пенсионерки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть полиции обратилась 76-летняя жительница Узловой. По ее словам, она где-то оставила банковскую карту, после чего с нее произошло списание 6 тысяч 743 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Находкой воспользовался 46-летний нигде не работающий мужчина, который расплатился ей в магазинах.

В настоящее время в отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Данная формулировка относит совершенное деяние к тяжким преступлениям.