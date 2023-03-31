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НовостиПроисшествия31 марта 2023 10:19

Девять лет за убийство собутыльника получил житель Тульской области

Инцидент произошел на квартире их общей знакомой
Игорь КОПЫТОВ
Девять лет за убийство собутыльника получил житель Тульской области

Девять лет за убийство собутыльника получил житель Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

14 ноября 2022 года житель деревни Кукуй Ефремовского района, находясь в квартире знакомой, в ходе пьяной ссоры с 66-летним знакомым принялся избивать того, а в довершение взялся и за нож, нанеся несколько ударов.

От полученных повреждений, не совместимых с жизнью, пострадавший скончался на месте происшествия.

Теперь суд по ч. 1 ст. 105 УК РФ приговорил 35-летнего мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.