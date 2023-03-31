Девять лет за убийство собутыльника получил житель Тульской области Фото: материалы пресс-служб

14 ноября 2022 года житель деревни Кукуй Ефремовского района, находясь в квартире знакомой, в ходе пьяной ссоры с 66-летним знакомым принялся избивать того, а в довершение взялся и за нож, нанеся несколько ударов.

От полученных повреждений, не совместимых с жизнью, пострадавший скончался на месте происшествия.

Теперь суд по ч. 1 ст. 105 УК РФ приговорил 35-летнего мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.