С 1 апреля на трассе М-2 «Крым» в Тульской области максимальная скорость составит 110 км/ч Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На трассе М-2 «Крым» в Тульской области вернут «летний» скоростной режим. Речь идет об участке трассе от границы региона со стороны Московской области до примыкания к автодороге «Золотое кольцо» (108-177 км) - об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Харьков».

Ранее на дороге было установлено ограничение в 90 километров в час, теперь же с 1 апреля максимальная скорость движения на автотрассе увеличится до 110 километров в час.

В ближайшее время на данном участке трассы будут установлены дорожные знаки с соответствующим ограничением скорости.