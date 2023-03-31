В Туле на улице Кауля был замечен неадекватный мужчина с пистолетом Фото: соцсети

Днем, 30 марта, в Туле заметили мужчину, который на улице Кауля наводил на прохожих людей оружие - об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. На опубликованном видео странный человек держит в руке предмет, похожий на пистолет, и направляет его на людей.

Мужчина, одетый во все черное, бегал по улице и вел себя неадекватно. По утверждениям некоторых, он даже стрелял в прохожего, но тот успел увернуться.

В настоящее время подробности случившегося уточняются правоохранительными органами.