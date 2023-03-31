Строители, выполняющие реконструкцию Тульского театра кукол, обвиняют подрядчика в невыплате зарплат Фото: соцсети

Реконструкция Тульского государственного театра кукол на улице Советской началась прошлым летом. На днях в одном из пабликов в социальных сетях появилось сообщение: «23.03.2023 с этого объекта ушла последняя строительная бригада. Причина банальна и проста: не выплачивают деньги за выполненную работу. Кормят завтраками, абсурдными отговорками, не принимают выполненные работы».

Однако, по информации подрядчика, задолженности по зарплате строителям нет. Так утверждают в региональном минкульте - средства подрядчику выделены своевременно, а работы принимаются в установленном порядке. Так что подобные сообщения — не более, чем слухи.

Ремонт в здании XVIII века на улице Советской, в котором размещен Тульский государственный театр кукол должен быть завершен в середине лета текущего года. На него было выделено около 260 миллионов рублей.