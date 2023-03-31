Контрактник из Тулы требует отменить решение военно-врачебной комиссии о его пригодности к службе Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Центральный районный суд Тулы поступил иск военнослужащего об оспаривании решения военно-врачебной комиссии поликлинического отделения филиала № 1 ФГКУ «1586 Военный клинический госпиталь» Минобороны РФ. Данное решение позволило ему 1 июля заключить трехмесячный контракт о прохождении военной службы в Луганской области.

19 июля, по словам истца, он получил контузию, но в медицинских документах это не зафиксировали. Вторая контузия 8 сентября завершилась в госпитале, где пробыл менее двух недель. И уже там у него произошел сердечный приступ, который в документах опять, утверждает он, не отразили и выписали из больницы. Однако в конце месяца состояние военнослужащего ухудшилось и он проходил лечение в госпитале ВДВ.

30 сентября уже после объявления частичной мобилизации мужчине сообщили, что контракт с ним продлен и отправили на обучение добровольцев. После неоднократных обращений с рапортом о проведении ВВК, в конце декабря требование военнослужащего удовлетворили. Комиссия признала военного годным к службе в ВДВ с незначительными ограничениями.

Теперь истец просит суд признать данное решение недействительным и провести независимую военно-врачебную комиссию. Рассматривать дело будет Тульский гарнизонный суд.