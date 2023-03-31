Суд оштрафовал жительницу Новомосковска Тульской области, оскорбившую сотрудницу «Wildberries» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

26 ноября 2022 года в помещении пункта выдачи заказов магазина «Wildberries» в Новомосковске женщина нецензурно выразилась в адрес сотрудницы магазина, унизив ее честь и достоинство.

Мировой судья признал оскорбительницу виновной по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ и назначил штраф в 3 тысячи рублей, однако та не согласилась с таким решением и подала апелляцию.

Теперь уже районный суд оставил в силе первоначальное решение о штрафе без изменения — об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области.