В Туле перед открытием новых кладбищ проведут инвентаризацию захоронений Фото: Игорь КОПЫТОВ

Администрация Тулы проведет инвентаризацию двух кладбищ в Судаково (4 гектара) и Горелках (5,3 гектара).

Подрядчик также должен создать и установить специальную программу для хранения и обработки данных о захоронениях. Она подразумевает создание карточки каждого захоронения в форме электронного документа с возможностью дальнейшего использования сотрудниками заказчика, в который вносятся сведения из книг регистрации захоронений, по результатам обследования кладбища и книг регистрации надмогильных сооружений (надгробий). Максимально на это городской бюджет намерен потратить 1 326 375 рублей.

Два новых кладбища площадью 43,6 гектара расположатся в районе Новомосковского шоссе и той же деревни Судаково. Данные участки были выбраны из-за удобного расположения и хорошей транспортной доступности.