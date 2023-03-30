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НовостиОбщество30 марта 2023 14:40

В Тульской области в 2023 году выросло количество смертей в дорожных авариях

Наибольшее число ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области в 2023 году выросло количество смертей в дорожных авариях

В Тульской области в 2023 году выросло количество смертей в дорожных авариях

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2023 году в Тульской области на 8,6% выросло количество смертей в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привела региональная Госавтоинспекция.

Так, за данный период в авариях погибли 38 человек. Наибольшее число происшествий с тяжкими последствиями произошло из-за выезда на встречную полосу дороги.

В качестве одной из мер по снижению смертности решено провести ревизию всех автошкол и усилить контроль за ними со стороны министерства образования и ГИБДД.