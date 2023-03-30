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НовостиПроисшествия30 марта 2023 14:21

В Туле задержали подозреваемого в краже из столовой

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле задержали подозреваемого в краже из столовой

В Туле задержали подозреваемого в краже из столовой

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В один из отделов полиции Тулы поступило заявление от главного бухгалтера пищевого предприятия. Из столовой, расположенной на улице Ленина, украли продукты питания и 400 рублей. По предварительной информации, сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.

Спустя некоторое время правоохранительные органы смогли установить личность и местонахождение преступника. Им оказался 44-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Похищенное частично обнаружено и изъято.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Фигуранту избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.