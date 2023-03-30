С 30 марта по 14 апреля на несколько улицах Новомосковска ограничат остановку и стоянку транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 30 марта по 14 апреля в Новомосковске Тульской области ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Так, временный запрет введут по следующим адресам и графику:

- 30 марта по улице Зеленая;

- 31 марта по улице Садовского;

- с 1 по 3 апреля по улице Трудовые резервы;

- с 4 по апреля по улице Бережного;

- с 6 по 8 апреля по улице Московская;

- 10 апреля по улице Калинина;

- 11 апреля по улице Дзержинского;

- с 12 по 13 апреля по улице Шахтеров;

- 14 апреля по улице Октябрьская.

Связано с целью обеспечения безопасности при проведении работ по содержанию дорог. Автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.