С 30 марта по 14 апреля на несколько улицах Новомосковска ограничат остановку и стоянку транспортных средств
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
С 30 марта по 14 апреля в Новомосковске Тульской области ограничат остановку и стоянку всех видов транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.
Так, временный запрет введут по следующим адресам и графику:
- 30 марта по улице Зеленая;
- 31 марта по улице Садовского;
- с 1 по 3 апреля по улице Трудовые резервы;
- с 4 по апреля по улице Бережного;
- с 6 по 8 апреля по улице Московская;
- 10 апреля по улице Калинина;
- 11 апреля по улице Дзержинского;
- с 12 по 13 апреля по улице Шахтеров;
- 14 апреля по улице Октябрьская.
Связано с целью обеспечения безопасности при проведении работ по содержанию дорог. Автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.