В Заокском районе Тульской области прокуратура обнаружила несколько несанкционированных свалок Фото: материалы пресс-служб

В районе деревни Кошкина, за пределами контейнерной площадки, в селе Страхово в районе дома № 6, в деревне Малахово по улице Энергетиков в районе дома № 31 и по ул. Мира в районе дома № 3 обнаружены несанкционированные свалки твердых бытовых, строительных отходов, спиленных веток и автомобильных покрышек, которые нарушают требование законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

При этом, вопреки требованиям федерального законодательства, администрация не принимала никаких мер по её ликвидации. Прокуратура Заокского района заинтересовалась данным вопросом и провела проверку, в результате которой главам администраций муниципальных образований Страховское и Малаховское представления, исполнение требований которых находится на контроле ведомства.

В данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела по статье 6.3 КоАп РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).