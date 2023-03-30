Жительница Тулы оштрафована на 101 тысячу рублей за оформление кредита на умершую мать Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уроженка города Венева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Установлено, 17 октября 2021 года 37-летняя злоумышленница, проживающая на данный момент в Туле, вошла в сервис онлайн-банка с телефона умерший матери и, действуя от имени родственницы, заключила кредитный договор на сумму 499 тысяч 400 рублей, где 8 тысячи 400 рублей за участие в программе страхования жизни. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 101 тысячи рублей и удовлетворил гражданский иск о взыскании имущественного ущерба на сумму 499 тысяч 400 рублей.