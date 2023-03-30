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НовостиПроисшествия30 марта 2023 12:54

Жительница Тулы оштрафована на 101 тысячу рублей за оформление кредита на умершую мать

Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании имущественного ущерба на сумму 499 тысяч 400 рублей
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительница Тулы оштрафована на 101 тысячу рублей за оформление кредита на умершую мать

Жительница Тулы оштрафована на 101 тысячу рублей за оформление кредита на умершую мать

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уроженка города Венева признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Установлено, 17 октября 2021 года 37-летняя злоумышленница, проживающая на данный момент в Туле, вошла в сервис онлайн-банка с телефона умерший матери и, действуя от имени родственницы, заключила кредитный договор на сумму 499 тысяч 400 рублей, где 8 тысячи 400 рублей за участие в программе страхования жизни. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 101 тысячи рублей и удовлетворил гражданский иск о взыскании имущественного ущерба на сумму 499 тысяч 400 рублей.