В Плавском районе Тульской области на одном из предприятий произошел взрыв Фото: соцсети

29 марта жители Плавска услышали взрыв, который прогремел на территории одного из местных предприятий. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как уточнила администрация города, причиной хлопка, который услышали граждане, проживающие рядом с территорией АО "ПМЗ Плава", стало нарушение технологического процесса на ООО "НПП Спецсплавы", расположенного рядом.

Жителей города просят не поддаваться панике и не верить непроверенной информации. В данный момент следственный комитет организовал проверка по факту случившегося.