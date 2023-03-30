На реке Воронка в Туле отец с восьмилетним сыном провалились под лед Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 30 марта, мужчина вместе со своим восьмилетним сынок решили порыбачить на реке Воронка в Туле, но провалились под лед. Об этом в подробностях рассказали в пресс-службе МЧС.

Так, в один момент лед не выдержал веса, и мальчик провалился в воду. Отец смог достать ребенка, но после упал сам. Люди на берегу заметили размахивающего руками и звавшего на помощь мальчика и вызвали спасателей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Мужчину смогли быстро вытащить из воды и с помощью надувной лодки доставить на берег.