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НовостиПроисшествия30 марта 2023 11:43

На реке Воронка в Туле отец с восьмилетним сыном провалились под лед

Сотрудники МЧС смогли вытащить пострадавших и доставить их на берег
Михаил КОРЕНЮГИН
На реке Воронка в Туле отец с восьмилетним сыном провалились под лед

На реке Воронка в Туле отец с восьмилетним сыном провалились под лед

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 30 марта, мужчина вместе со своим восьмилетним сынок решили порыбачить на реке Воронка в Туле, но провалились под лед. Об этом в подробностях рассказали в пресс-службе МЧС.

Так, в один момент лед не выдержал веса, и мальчик провалился в воду. Отец смог достать ребенка, но после упал сам. Люди на берегу заметили размахивающего руками и звавшего на помощь мальчика и вызвали спасателей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Мужчину смогли быстро вытащить из воды и с помощью надувной лодки доставить на берег.