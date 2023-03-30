«СПЛАВ» поздравил с 85-летием ветерана предприятия, полного кавалера ордена Трудовой славы Вячеслава Шияна

Вячеслав Павлович Шиян

На СПЛАВе он проработал 45 лет, прошел путь от токаря до старшего мастера участка цеха. Под его руководством производилась сборка ракетных снарядов «Град», «Ураган», «Смерч». Всего на счету ветерана более 20 внедренных в производство рационализаторских предложения.

Вячеслав Павлович Шиян родился в Киреевском районе Тульской области. В 1957 году окончил Тульский механический техникум транспортного строительства и получил специальность техника-механика путевых и строительных машин. На СПЛАВ он пришел в 1960 году токарем, с 1967 года работал старшим мастером механосборочного цеха по производству техники РСЗО.

За время работы зарекомендовал себя грамотным специалистом. Под руководством и при непосредственном участии Вячеслава Павловича производилась сборка ракетных снарядов «Град», «Ураган», «Смерч», отрабатывались процессы сборки. Благодаря внесенным Шияном техническим решениям, удалось повысить технологичность конструкции и значительно улучшить эксплуатационные характеристики этих изделий.

Во время работы старшим мастером цеха Вячеслав Павлович вел активную воспитательную работу в коллективе. У подчиненных ему рабочих на протяжении многих лет не было случаев нарушения трудовой дисциплины. За умелую воспитательную работу ему присвоено звание лучший мастер–воспитатель Тульской области.

За самоотверженный труд награжден орденами Трудовой Славы III, II и I степени, награжден знаками «Ударник девятой пятилетки», «Отличник социалистического соревнования Министерства Машиностроения», «Отличник качества Министерства», присвоено звание «Заслуженный ветеран труда предприятия», а также вручены медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «300 лет российскому флоту», «Ветеран труда». С 1 марта 2005 года Вячеслав Павлович находится на заслуженном отдыхе.