В Тульской области осудят курьера телефонных мошенников, от которых пострадали четверо пенисонеров

В Тульской области осудят курьера телефонных мошенников, от которых пострадали пенисонеры Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В результате расследования было установлено, что заключенный из Новосибирской области вступил по телефону в сговор с 33-летним жителем г. Узловая, с которым в 2021 году содержался в одном исправительном учреждении. В апреля 2022 года путем случайного набора телефонных номеров злоумышленник подыскал пожилых граждан, которых ввел в заблуждение, сообщая заведомо ложные сведения о неприятных ситуациях, в которые якобы попали их близкие. Для оказания помощи просили передать для родственников «откуп». После этого узловчанин приезжал по указанному сообщником адресу и забирал деньги.

По такой схеме четырем жителям Тульской области в возрасте от 69 до 88 лет был причинен ущерб на общую сумму 165 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ направлено в Богородицкий районный суд.