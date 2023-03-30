В ДТП с участием двух грузовых автомобилей в Тульской области пострадал 46-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

На 241-ом километре автодороги М—4 «Дон» Богородицкого района Тульской области днем 29 марта произошло ДТП. Там примерно в 12:45 столкнулись «КАМАЗ 53212» и SHACMAN. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Так, 46-летний мужчина, управляя автомобилем «КАМАЗ», совершил попутное столкновение с автомобилем SHACMAN, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

В результате ДТП пострадавший водитель автомобиля «КАМАЗ» оказался зажат в кабине между водительским сидением и рулём. Сотрудники МЧС помогли вытащить мужчину и передали его бригаде центра медицины катастроф.