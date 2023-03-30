В Туле в сборном концерте выступят наши земляки - юные звезды известных телепроектов Фото: соцсети

22 апреля для туляков споют юные звезды Тульского региона, ярко засиявшие на известных телепроектах - лауреаты и обладатели гран-при международных и всероссийских конкурсов вокального искусства, участники телевизионных шоу главных каналов страны Софья Фисенко, Вадим Климович, Анастасия Мамонова (Новомосковск), Алина Губина (Ефремов) и Анастасия Громова (Донской).

Софья Фисенко в 14 лет стала третьей на детском «Евровидении», затем принимала участие в первом сезоне телешоу «Голос. Дети». Сейчас девушка участвует в съемках фильма Fair Play. В числе достижений Анастасии Громовой – награды таких престижных конкурсов, как «Итальянские вечера в России», «Зажги свою звезду». Вадим Климович – участник шоу-проекта «Голос. Дети». Анастасия Мамонова – победительница в номинации «Голос конкурса» конкурса красоты и таланта Академии Игоря Крутого. Алина Губина – участница шоу-проекта «Голос» 11 сезона.

Специальным гостем станет москвич, обладатель Гран-при, лауреат международных и всероссийских конкурсов Ранэль Богданов. Ранэль – участник второго сезона телешоу «Голос. Дети», Международного конкурса «Новая волна»

Начало концерта «Наши на Олимпе» – в 16:00.

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