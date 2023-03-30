В городе Богородицк Тульской области две женщины ограбили пенсионерку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции с заявлением обратилась 77-летняя пожилая женщина, проживающая в Богородицке. Из её квартиры, расположенной на улице Коммунаров, украли 10 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Тульской области.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступниц. Ими оказались две представительницы цыганского этноса, 1971 и 1989 годов рождения, которые после задержания признались в содеянном.

Выяснилось, что они ходили по подъездам многоквартирных домов и стучались в квартиры жильцов под предлогом продажи одежды. Дверь квартиры потерпевшей оказалась открыта. Одна злоумышленница прошла в кухню, где обедала пенсионерка, а вторая направилась на поиски денежных средств. После обнаружения денег, женщины быстро покинули квартиру. Украденные средства они потратили в супермаркете.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.