В Туле за нанесение побоев по экстремистским мотивам возбудили уголовное дело Фото: соцсети

В центре скандала оказались двое соседей, живущих на одной лестничной площадке в одном доме в поселке Плеханово под Тулой, вспыхнула бытовая ссора, которая переросла в острый конфликт.

Так, 47-летнему ранее судимому мужчине не понравилось замечание соседа по поводу открытого окна на лестничной площадке. Будучи нетрезвым, он начал оскорблять соседа по национальному признаку, считая при этом себя украинцем. А затем перешел к побоям.

Тульские силовики возбудили в отношении дебошира уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои, совершенные по экстремистским мотивам».