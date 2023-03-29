Бывшего сотрудника полиции из Тульской области оштрафовали на 1 миллион 350 тысяч рублей за получение взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Инспектор дорожно-патрульной службы ОСВ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области признан виновным совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, которое входит в служебные полномочия должностного лица).

Прокуратура установила, что 9 августа 2022 года 31-летний бывший сотрудник полиции лично получил от водителя взятку в размере 30 тысяч рублей за несоставление в отношении мужчины протокола об административном правонарушении.

Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере сорокапятикратной суммы взятки, то есть в размере 1 млн 350 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе, связанные с осуществлением функции представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 3 года.