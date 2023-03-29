30 марта жители нескольких улиц в Привокзальном округе Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, воды не будет в домах №28, 30, 32 по улице Серебровская и №41б по улице Седова, а также в частном секторе по улице Серебровская от улицы Зои Космодемьянской до улицы Орловской.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Серебровская, дом 30.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Напомним, утром 30 марта жители тульского села Архангельское останутся без водоснабжения.