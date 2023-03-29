Иностранный гражданин из Тульской области осужден на 9 лет случайное убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Уроженец Республики Узбекистан, проживающий в Тульской области, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 7 декабря 2022 года 40-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомых в квартире одного из них. На фоне личной неприязни он поссорился с 55-летнем компаньоном. Подсудимый взял нож и отрезал ему левую ушную раковину. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

После иностранец совместно с хозяином квартиры переместил тело погибшего на лестничную клетку в подъезде. В отношении второго мужчины возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РФ.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режим, с ограничением свободы на 1 год.