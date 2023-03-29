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НовостиСпорт29 марта 2023 13:15

Юный туляки заняли первое место во Всероссийских соревнований по легкой атлетике

В состязании принимали участие более 700 спортсменов
Михаил КОРЕНЮГИН
Юный туляки заняли первое место во Всероссийских соревнований по легкой атлетике

Юный туляки заняли первое место во Всероссийских соревнований по легкой атлетике

Фото: материалы пресс-служб

С 21 по 28 марта в Саранске прошли Всероссийские финальные соревнования по лёгкой атлетике в помещении среди школьников клуба «Шиповка юных», в которых принимали участие более 700 человек из 40 регионов страны.

Наши спортсменки Мишина Диана, Герасимова Олеся, Пирогова Виктория, Гончарова Дарья смогли завоевать первое место в эстафете 4х100 метров в возрасте 14-15 лет.

Также юноши Рянов Артем, Антонов Максим, Яковлев Дмитрий и Комиссаров Кирилл из Тулы одержали победу в эстафета 4х100 метров и в командном многоборье, тем самым завоевав кубок соревнований.