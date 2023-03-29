Юный туляки заняли первое место во Всероссийских соревнований по легкой атлетике Фото: материалы пресс-служб

С 21 по 28 марта в Саранске прошли Всероссийские финальные соревнования по лёгкой атлетике в помещении среди школьников клуба «Шиповка юных», в которых принимали участие более 700 человек из 40 регионов страны.

Наши спортсменки Мишина Диана, Герасимова Олеся, Пирогова Виктория, Гончарова Дарья смогли завоевать первое место в эстафете 4х100 метров в возрасте 14-15 лет.

Также юноши Рянов Артем, Антонов Максим, Яковлев Дмитрий и Комиссаров Кирилл из Тулы одержали победу в эстафета 4х100 метров и в командном многоборье, тем самым завоевав кубок соревнований.