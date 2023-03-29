За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 5,5 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 человек в возрасте от 28 до 72 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 2 миллиона 939 тысяч 683 рубля.

62-летний мужчина сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Он зарегистрировался на интернет-площадках, указав свои полные персональные данные. В аналогичную ситуацию попала 52-летняя женщина. В общей сумме они перевели мошенникам 2 миллионов 795 тысяч 754 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.