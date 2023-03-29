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НовостиПроисшествия29 марта 2023 12:30

За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 5,5 миллионов рублей

Всего было обмануто 10 человек
Михаил КОРЕНЮГИН
За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 5,5 миллионов рублей

За прошедшие сутки жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 5,5 миллионов рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 человек в возрасте от 28 до 72 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 2 миллиона 939 тысяч 683 рубля.

62-летний мужчина сообщил полицейским, что ему поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшему инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Он зарегистрировался на интернет-площадках, указав свои полные персональные данные. В аналогичную ситуацию попала 52-летняя женщина. В общей сумме они перевели мошенникам 2 миллионов 795 тысяч 754 рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.