Жительница Суворова Тульской области пыталась пронести спортивный пистолет в здание суда

Жительница Тулы пыталась пронести спортивный пистолет в здание суда Фото: материалы пресс-служб

Женщина, проживающая в Туле, пришла на заседание в Центральный суд города с пистолетом в сумке. Об этом сообщает УФССП России по Тульской области.

На входе в здание судебный пристав перечислил вещи, которые запрещено приносить с собой. Женщина сказал, что ничего из перечисленного у неё нет, но в результате проверки, в сумке был найден спортивный пистолет Лобанова ИЖ СПЛ-01.

Приставы составили административный протокол по статье 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Он предусматривает штраф от 1000 до 3000 рублей или арест до 15 суток.