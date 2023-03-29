Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 11:10

Стал известнен срок окончания строительства нового моста через Упу в Туле

Данный объект будет соединять улицу Мосина с набережной Дрейера
Михаил КОРЕНЮГИН
Стали известны сроки окончания строительства нового моста через Упу в Туле

Стали известны сроки окончания строительства нового моста через Упу в Туле

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Илья Беспалов на заседании Тульской городской думы назвал примерные сроки окончания строительства моста через реку Упа в Туле, который свяжет Советский и Зареченский округа.

Так, на данный момент подрядчик выносит из зоны строительства все коммуникации и продолжает устанавливать сваи для будущей эстакады.

Работы должны завершиться к концу 2023 года, но как отметил глава администрации города, движение по мосту запустят в начале 2024 года.

Напомним, 23 ноября министр транспорта и дорожного хозяйства по Тульской заявил, что в Туле появится новый мост, проходящий через Упу. На строительство объекта был выделен бюджет в размере 2,7 миллиардов рублей.