Стал известнен срок окончания строительства нового моста через Упу в Туле

Стали известны сроки окончания строительства нового моста через Упу в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Илья Беспалов на заседании Тульской городской думы назвал примерные сроки окончания строительства моста через реку Упа в Туле, который свяжет Советский и Зареченский округа.

Так, на данный момент подрядчик выносит из зоны строительства все коммуникации и продолжает устанавливать сваи для будущей эстакады.

Работы должны завершиться к концу 2023 года, но как отметил глава администрации города, движение по мосту запустят в начале 2024 года.

Напомним, 23 ноября министр транспорта и дорожного хозяйства по Тульской заявил, что в Туле появится новый мост, проходящий через Упу. На строительство объекта был выделен бюджет в размере 2,7 миллиардов рублей.