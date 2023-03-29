Тульский археолог оштрафован на 250 тысяч рублей за незаконный поиск и изъятие предметов из места залегания в земле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Тулы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в земле, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение культурного слоя, совершенные с использованием специальных технических средств поиска).

Установлено, что 12 мая 2020 года 35-летний мужчина из Тулы незаконно при помощи металлоискателя и лопаты проводил археологические раскопки в деревне Барыбинка Ленинского района, являющемся объектов культурного наследия. Пытаясь найти на данной территории археологические предметы, подсудимый нашел и выкопал из земли 42 экземпляра, являющихся предметами археологии 2-й половины I века – 1-й половины II века н.э.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с поиском с использованием специальных технических средств и изъятием из мест залегания в земле археологических предметов на срок 2 года.