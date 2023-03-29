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НовостиЗдоровье29 марта 2023 10:08

Коронавирус в Тульской области: 38 новых случаев заболевания за последние сутки на 29 марта

Показатель заболеваемости вырос
Михаил КОРЕНЮГИН
Коронавирус в Тульской области: 38 новых случаев заболевания за последние сутки на 29 марта

Коронавирус в Тульской области: 38 новых случаев заболевания за последние сутки на 29 марта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 29 марта, 15 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 185 718 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 0 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 191 963 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 367 пациента.