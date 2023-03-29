В попутном столкновении под Тулой пострадали водитель и пассажир автомобиля Nissan Фото: материалы пресс-служб

На 167-ом километре автодороги М-2 «Крым» Ленинского района города Тулы ночью 28 марта произошло ДТП. Так, примерно в 2:15 столкнулись Nissan Skyline и Subaru Forester. По информации сотрудников полиции, пострадали два человека.

- 19-летний молодой человек, управляя автомобилем Subaru, совершил попутное столкновение с автомобилем Nissan Skyline, за рулем которого находился 18-летний молодой человек. После чего автомобиль Nissan совершил съезд в правый по ходу движения кювет и врезался в бетонный водоотток, - делятся подробностями с областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали водитель и 22-летняя девушка-пассажир транспортного средства Skyline. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.