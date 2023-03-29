В Туле проводятся работы по приведению в порядок остановочных пунктов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы совместно с МКП «Тулгорэлектротранс» проводят работы по приведению в порядок остановочных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в период с 20 по 27 марта отремонтировали урны на двух остановочных пунктах, каркас — на трех, заменено остекление на четырех объектах и удалено граффити с девяти остановок. Работы проводились на улицах Чмутова, Путейская, Ложевая, Советская, Пузакова, Восточный обвод, Щегловская засека, Тимирязева, Оборонная, Кауля, Новомосковская и Рязанская, а также на Красноармейском проспекте, Одоевском шоссе и проспекте Ленина.

Напомним, в 2023 году в Туле отремонтировали более 22 000 квадратных метров дорог. В данный момент проводятся работы на улице Карпова и Красноармейском проспекте.