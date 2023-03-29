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НовостиОбщество29 марта 2023 7:39

В отношении зампредседателя Арбитражного суда Тульской области могут возбудить уголовное дело за мошенничество

Вопрос рассмотрит высшая квалификационная коллегия судей
Михаил КОРЕНЮГИН
В отношении зампредседателя Арбитражного суда Тульской области могут возбудить уголовное дело за мошенничество

В отношении зампредседателя Арбитражного суда Тульской области могут возбудить уголовное дело за мошенничество

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 апреля 2023 года высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о даче согласия Следственному комитету на возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении судьи Арбитражного суда Тульской области.

Так, его подозревают в мошенничестве, покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве.

Он начал работать в арбитражной судебной системе в апреле 2021 года. Приступил к исполнению обязанностей в апреле 2012 года. На данный момент он является заместителем председателя регионального Арбитражного суда.