В отношении зампредседателя Арбитражного суда Тульской области могут возбудить уголовное дело за мошенничество Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 апреля 2023 года высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о даче согласия Следственному комитету на возбуждение уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении судьи Арбитражного суда Тульской области.

Так, его подозревают в мошенничестве, покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве.

Он начал работать в арбитражной судебной системе в апреле 2021 года. Приступил к исполнению обязанностей в апреле 2012 года. На данный момент он является заместителем председателя регионального Арбитражного суда.