В Туле задержали подозреваемого в квартирной краже Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отел полиции в Туле с заявлением обратилась 38-летняя женщина. Из её квартиры, расположенной на улице Металлургов, украли обильный телефон, одежду и телевизор.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался 51-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном. Украденное было изъято и возвращено законному владельцу. Также выяснилось, что злоумышленник совершил кражу у своей знакомой после совместного распития спиртных напитков.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).