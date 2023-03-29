В 2023 году в Туле отремонтировали более 22 000 квадратных метров дорог Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 25 по 28 марта в Туле на улицах Путейской, Щегловской засеке, Кирова, Михеева, Некрасова, Тимирязева, а также в поселке Рассвет провели восстановление асфальтобетонной смесью изношенных слоев дорожного покрытия. В данный момент проводятся работы на улице Карпова и Красноармейском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ремонте задействовано 5 бригад подрядной организации и 3 бригады МКУ «ЦО ДТД г. Тулы», которые работают с литой асфальтобетонной смесью. Она является одним из лучших материалов для дорожного покрытия.

Всего в 2023 году отремонтировали более 22 000 квадратных метров дорог в Туле.