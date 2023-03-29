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НовостиОбщество29 марта 2023 7:18

1 апреля в Туле пройдет общегородской субботник

Традиционно в это время стартует месячник чистоты
Игорь КОПЫТОВ
1 апреля в Туле пройдет общегородской субботник

1 апреля в Туле пройдет общегородской субботник

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В течение месяца с учетом погодных условий в Туле будут организовываться субботники. До майских праздников необходимо привести в город в порядок после зимы. Самый первый запланирован на 1 апреля.

К участию приглашаются все желающие. Жители города смогут привести в порядок придомовые и общегородские территории.

Список адресов, где будет проходить первый в этом году субботник, можно уточнить в главных управлениях по территориальным округам, там же получить инвентарь.