Житель Тулы осужден на один год за мошенничество в крупном размере Фото: Алексей ФОКИН (фото)

30-летний мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Установлено, что с мая 2021 года по март 2022 года обманул ранее ему знакомую 26-летнюю девушку относительно своих намерений и возможностей по оказанию помощи в решении вопросов по гражданскому делу, освобождении от уголовной ответственности и приобретении квартиры. Злоумышленник получил от потерпевшей 800 тысяч рублей за указанные услуги, которые так и не выполнил.

Суд приговорил мошенника к одному году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.